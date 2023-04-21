Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо оценил изменения в конфигурации трассы Гран-при Испании.
«Думаю, всё будет хорошо. Возможно, гонки станут интереснее. Считаю, что этот поворот был слишком медленным для современных машин Формулы-1, особенно учитывая их размеры. Думаю, проезжать этот участок трассы было не слишком интересно и приятно. Но посмотрим, поможет ли новая конфигурация трассы увеличить количество обгонов, сделает ли гонки в целом интереснее и зрелищнее. Но, так как я сам несколько лет гоняюсь на этой трассе, в частности на этой конфигурации, я и правда считаю, что гонки станут намного интереснее», — приводит слова Фернандо Алонсо Fi.com.
Напомним, организаторы приняли решение отказаться от последней шиканы и сделать последний поворот более скоростным.
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