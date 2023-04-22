Редактор журнала Die Aktuelle уволена за публикацию фейкового интервью с М. Шумахером
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Главный редактор немецкого издания Die Aktuelle Анна Хоффманн уволена за публикацию фейкового интервью с семикратным чемпионом мира Михаэлем Шумахером.
Напомним, на этой неделе было опубликовано интервью с Шумахером, которое на самом деле было сгенерировано искусственным интеллектом. Мелким шрифтом была приписка «выглядит, как настоящее».
Издание также принесло извинения семье Шумахеров.
«Эта безвкусная и вводящая в заблуждение статья не должна была появляться никогда. Она никоим образом не соответствует стандартам журналистики, которых мы и наши читатели ожидаем от издания», — приводит Racingnews слова управляющего директора Бьянки Полманн.
Ранее сообщалось, что семья Шумахеров обратится в суд.
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