Редактор журнала Die Aktuelle уволена за публикацию фейкового интервью с М. Шумахером

Главный редактор немецкого издания Die Aktuelle Анна Хоффманн уволена за публикацию фейкового интервью с семикратным чемпионом мира Михаэлем Шумахером.

Напомним, на этой неделе было опубликовано интервью с Шумахером, которое на самом деле было сгенерировано искусственным интеллектом. Мелким шрифтом была приписка «выглядит, как настоящее».

Издание также принесло извинения семье Шумахеров.

«Эта безвкусная и вводящая в заблуждение статья не должна была появляться никогда. Она никоим образом не соответствует стандартам журналистики, которых мы и наши читатели ожидаем от издания», — приводит Racingnews слова управляющего директора Бьянки Полманн.

Ранее сообщалось, что семья Шумахеров обратится в суд.