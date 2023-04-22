Норрис: со стороны Стеллы чувствую самое большое доверие за всё время в Формуле-1

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал об отношениях с руководителем команды Андреа Стеллой, который занял данную должность перед началом нового сезона.
«Думаю, что и людей на руководящих должностях, и обновления инфраструктуры можно считать главными факторами моего желания остаться в «Макларене». Новый симулятор — последний кусочек головоломки. Это последняя стадия, на которой вы пробуете что-то, чтобы перенести обновление в реальную жизнь. Когда техника немного устарела, то она не вызывает нужных ощущений и трудно идти дальше.
Думаю, во многом это бывает связано с персоналом, но я тоже не самый лучший человек. Я не знаю, кто хорош, а кто нет. Но я думаю, что все знают, кто такой Эдриан Ньюи. В общем, я не очень хорошо знаком с этой стороной, так что на меня не влияют личные взгляды.
Что касается руководства, то я работал с Зайдлем, Заком Брауном, Андреа Стеллой. Это люди, в которых я верю. Стелла оказывает мне самое большое доверие, которое я получал с момента дебюта в Формуле-1. Так что у нас всё хорошо», — цитирует Норриса Motorsport Week.
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