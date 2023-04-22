«Он дал нам то, что нам и было нужно». Браун — о Пиастри

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун ответил на вопрос, что приобрела команда с приходом в неё австралийского пилота Оскара Пиастри.

«То, что нам и было нужно… Это два гонщика, которые двигают вперёд друг друга. И я думаю, что есть первые признаки того, что Оскар будет в том же темпе, что и Ландо, и они оба будут сильно подталкивать друг друга. И это именно то, что вам нужно от двух ваших пилотов — знать, что от вас как от команды требуется просто предоставить им машину, чтобы они добрались до финиша.

Я думаю, что если вы посмотрите на список вещей, которые вам необходимы, чтобы иметь команду-победителя, то наличие двух [конкурентоспособных] гонщиков критически важно, и я думаю, что у нас это есть», — приводит слова Брауна официальный сайт Формулы-1.

Напомним, Пиастри пришёл в «Макларен» на замену соотечественнику Даниэлю Риккардо, который покинул команду в конце прошлого сезона. Оскар является победителем чемпионатов Формулы-3 и Формулы-2 с первого раза.

После трёх проведённых гонок в Формуле-1 в 2023 году на счету Пиастри четыре очка.