Том Кларксон: ситуация Норриса в «Макларене» похожа на положение Леклера в «Феррари»

Ведущий пресс-конференции ФИА Том Кларксон провёл параллели между пилотом «Макларена» Ландо Норрисом и гонщиком «Феррари» Шарлем Леклером.

«После первых гонок мне начало казаться, что на данный момент болид «Феррари» немного недоработан. Машина недостаточно быстра, а Леклер уже выражает разочарование по радио. Мне кажется, они на полшага отстают от «Астон Мартин» и на два шага от «Ред Булл». Таков сейчас темп.

И мне кажется, что положение Ландо Норриса в «Макларене» очень похоже на положение Леклера в «Феррари». Оба уже достаточно времени гоняются в Формуле-1, и оба хотят сделать шаг вперёд. Норрис хочет начать побеждать в гонках, Леклер — в чемпионате. Думаю, им нужно взять себя в руки и мотивировать окружающих сделать всё, чтобы исправить ситуацию», — приводит слова Кларксона Crash.net со ссылкой на подкаст F1 Nation.