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Источник: в «Феррари» довольны работой новинок после тестов на симуляторе

Пилот «Феррари» Шарль Леклер остался доволен результатами работы команды над обновлениями машины SF23 после тестов на симуляторе, сообщает итальянская редакция Motorsport.

Как сообщает источник, коллектив завершил свою работу над перепрофилированными, более полыми боковыми понтонами раньше, чем ожидалось. Кроме того, обновления будут включать в себя изменение положения воздуховодов и новую систему охлаждения.

После тестов новинок на симуляторе Леклер остался доволен результатом. Команда видит положительную динамику в развитии машины.

При этом, как ожидается, команда вряд ли привезёт новый пакет на Гран-при Азербайджана, что вызвано тем, что на этом этапе будет только одна боевая тренировка.

«Феррари» после трёх гонок сезона располагается на четвёртой позиции в Кубке конструкторов.