Давид Лопес Томико погиб в результате смертельной аварии на ралли-спринте Испании

Испанец Давид Лопес Томико погиб в результате смертельной аварии на субботнем ралли-спринте Сан-Бартоломе-де-Пинарес, этапе чемпионата Кастилии и Леона по ралли-спринту в Авиле, Испания. Томико выполнял функции ведущего инженера программы ралли-рейда.

Он преодолевал первый участок спуска, когда его Fiat Abarth Grande Punto сошёл с траектории и скатился в крутой овраг. Пожарные не смогли его спасти, и он скончался от полученных травм.

Руководство гонки отменило оставшуюся часть этапа на этот день.

«Опять этот спорт бьёт нас по самому больному месту. Vallejo Racing скорбит, потому что мы потеряли одного из самых страстных любителей автоспорта, лидера в своей работе и примера упорства и любви к себе. Давида Лопеса Томико. Он присоединился к команде в 2022 году, и его дух и сила были основополагающими для того, чтобы проект «Дакар-2023» принёс свои плоды.

Сегодня мы теряем не только механика или члена команды, но и настоящего друга. Давид, у нас всегда будет твоя сила», — приводит слова команды The Checkered Flag.

Ранее стало известно, что ирландский гонщик «Хёндэ» Крэйг Брин погиб в результате несчастного случая, произошедшего во время предварительных тестов перед Ралли Хорватии WRC.