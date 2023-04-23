Росберг: Эллиот — квалифицированный специалист, не стоит винить его в кризисе «Мерседеса»

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг высказался о кадровых перестановках в техническом персонале «Мерседеса». Ранее стало известно, что инженер Джеймс Эллисон вернулся на должность технического директора, которую ранее занимал Майк Эллиот. Тот, в свою очередь, теперь отвечает за общие и стратегические вопросы.
«Эллиот — достаточно квалифицированный специалист. Именно он перестроил и вывел на новый уровень отдел аэродинамики в «Мерседесе». Это было при мне. В плане аэродинамики мы опередили «Ред Булл», который много лет доминировал. Так что я бы не стал винить Эллиота в текущем кризисе. Возвращение Эллисона точно не поможет в этом сезоне. Проблема «Мерседеса» заключается в концепции болида. Нужно перестроить машину», — цитирует Росберга Sky Sport Germany.
- 23 апреля 2023
-
12:41
-
11:51
-
09:49
-
00:44
- 22 апреля 2023
-
23:50
-
22:55
-
21:46
-
21:42
-
20:45
-
20:42
-
19:46
-
19:26
-
18:47
-
18:44
-
17:08
-
16:39
-
16:00
-
14:54
-
14:00
-
13:14
-
12:27
-
11:08
-
10:44
-
09:20
-
00:42
- 21 апреля 2023
-
23:56
-
22:47
-
21:46
-
21:42
-
20:11
-
19:56
-
19:48
-
18:52
-
18:47
-
18:00