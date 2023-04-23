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Росберг: Эллиот — квалифицированный специалист, не стоит винить его в кризисе «Мерседеса»

Росберг: Эллиот — квалифицированный специалист, не стоит винить его в кризисе «Мерседеса»
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Чемпион мира 2016 года Нико Росберг высказался о кадровых перестановках в техническом персонале «Мерседеса». Ранее стало известно, что инженер Джеймс Эллисон вернулся на должность технического директора, которую ранее занимал Майк Эллиот. Тот, в свою очередь, теперь отвечает за общие и стратегические вопросы.

«Эллиот — достаточно квалифицированный специалист. Именно он перестроил и вывел на новый уровень отдел аэродинамики в «Мерседесе». Это было при мне. В плане аэродинамики мы опередили «Ред Булл», который много лет доминировал. Так что я бы не стал винить Эллиота в текущем кризисе. Возвращение Эллисона точно не поможет в этом сезоне. Проблема «Мерседеса» заключается в концепции болида. Нужно перестроить машину», — цитирует Росберга Sky Sport Germany.

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