Хельмут Марко рассказал о гонке Формулы-1, из-за которой он ослеп на один глаз

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко, готовящийся 27 апреля отпраздновать 80-летний юбилей, поделился воспоминаниями о своей гоночной карьере, не лишённой драматичных моментов.

На Гран-при Франции 1972 года Марко был травмирован камнем, пробившим стекло его шлема, из-за чего ослеп на левый глаз.

«Я отлично это помню. Когда камень попал мне в глаз, я из-за естественной реакции закрыл его. У нас был 12-цилиндровый двигатель, находившийся в задней части машины и потреблявший около 250 литров топлива на той трассе. Столько топлива было у меня на борту, и 20 пилотов за спиной.

Если бы я потерял управление, авария легко могла стать смертельной, и не только для меня. Я поднял руку и остановил машину на обочине. На той гонке по настоянию Джеки Стюарта у нас была медицинская машина. Но не было инфраструктуры. Меня перевозили из одной больницы в другую, но нигде не было врача. Мне помогли только вечером, что могло стать одной из причин, почему мой глаз не удалось спасти», – приводит слова Марко издание Racingnews365.