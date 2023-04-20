Хельмут Марко рассказал, как помог «Мерседесу» подписать Льюиса Хэмилтона

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал, как посоветовал «Мерседесу» подписать контракт с Льюисом Хэмилтоном в 2012 году.

«Я дал Ники Лауде информацию о том, что Хэмилтон будет доступен. Конечно, это не было альтруизмом. В то время мы думали, что в «Мерседесе» Льюис будет для нас меньшей угрозой, чем в «Макларене», за который он тогда выступал. Оглядываясь назад, это было ошибочным мнением, хотя тогда это невозможно было предвидеть. Со знаниями, которые у меня есть сейчас, я бы точно не стал делать этого снова», — приводит слова Марко GrandPX со ссылкой на Sport Bild.

Льюис Хэмилтон выступает за «Мерседес» с 2013 года. Британский пилот шесть раз становился чемпионом мира в составе немецкого гоночного коллектива.