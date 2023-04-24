«Я покажу, что мужчина!» Риккардо вспомнил, как Райкконен застал его в женском туалете

Австралийский пилот, резервист «Ред Булл» Даниэль Риккардо вспомнил, как во время гоночного уикенда воспользовался женским туалетом, так как в мужской была большая очередь.
«Вы же не захотели бы сделать это прямо в машине. Ремни очень тугие, и они действительно сильно давят. Как-то я пробовал делать это в бутылке, но нет, не работает. И однажды я как-то зашёл в женский туалет, а когда выходил, Райкконен сказал: «Все женщины в сборе» или что-то в этом роде. Он подколол меня, фактически назвав женщиной. Я был новичком, и судя по тому, как он это сказал, я понял, что с другими он так не общается. Я просто принял это близко к сердцу. Тогда я подумал, что однажды покажу ему, что я мужчина!» — сказал Риккардо в эфире однйо из радиостанций.
Самые знаменитые аварии напарников в Формуле-1:
- 24 апреля 2023
-
10:08
-
02:53
-
00:23
- 23 апреля 2023
-
23:07
-
22:58
-
21:37
-
20:33
-
20:24
-
19:35
-
18:47
-
17:38
-
15:52
-
15:23
-
13:52
-
13:37
-
13:03
-
12:41
-
11:51
-
09:49
-
00:44
- 22 апреля 2023
-
23:50
-
22:55
-
21:46
-
21:42
-
20:45
-
20:42
-
19:46
-
19:26
-
18:47
-
18:44
-
17:08
-
16:39
-
16:00
-
14:54
-
14:00