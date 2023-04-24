«Я покажу, что мужчина!» Риккардо вспомнил, как Райкконен застал его в женском туалете

Австралийский пилот, резервист «Ред Булл» Даниэль Риккардо вспомнил, как во время гоночного уикенда воспользовался женским туалетом, так как в мужской была большая очередь.

«Вы же не захотели бы сделать это прямо в машине. Ремни очень тугие, и они действительно сильно давят. Как-то я пробовал делать это в бутылке, но нет, не работает. И однажды я как-то зашёл в женский туалет, а когда выходил, Райкконен сказал: «Все женщины в сборе» или что-то в этом роде. Он подколол меня, фактически назвав женщиной. Я был новичком, и судя по тому, как он это сказал, я понял, что с другими он так не общается. Я просто принял это близко к сердцу. Тогда я подумал, что однажды покажу ему, что я мужчина!» — сказал Риккардо в эфире однйо из радиостанций.

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