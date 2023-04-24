Льюис Хэмилтон инкогнито посетил гонку своего брата, но фанаты его опознали

Семикратный чемпион Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон посетил заезд чемпионата Великобритании по шоссейно-кольцевым гонкам среди легковых автомобилей, в котором участвовал его брат Николас. Хэмилтон постарался оказаться незамеченным, надев капюшон и балаклаву, однако многие фанаты узнали его, о чём впоследствии рассказали у себя в социальных сетях.
Фото: https://twitter.com/wtf1official
Напомним, в детстве у Николаса был диагностирован церебральный паралич – заболевание центральной нервной системы, при котором поражается один или несколько отделов головного мозга, в результате чего нарушается двигательная и мышечная активность.
Льюис Хэмилтон показал, как занимается сёрфингом:
Ранее стало известно, что бывший гонщик Формулы-1 Фелипе Масса намерен через суд добиваться аннулирования результатов Гран-при Сингапура — 2008.
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