Квят высказался по поводу предстоящих тестов в Формуле-Е
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Российский гонщик Даниил Квят поделился ожиданиями от предстоящих тестов Формулы-Е в составе команды NIO.
«В понедельник я стану участником сессии для новичков Формулы-Е. Я впервые сяду за руль этой машины. Посмотрим, что из этого получится», — приводит слова Квята пресс-служба команды.
Ранее сообщалось, что Даниил заинтересован в том, чтобы получить место в Формуле-Е на сезон-2023/2024.
Напомним, в тестах новичков примет участие ещё один российский пилот – резервист «Феррари» Роберт Шварцман. В Берлине он выступит с командой «Пенске».
Ферстаппен остановил стрим, чтобы поиграть с дочерью Квята:
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