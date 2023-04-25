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В Сочи гонщик после финиша врезался в машину конкурента и травмировал инженера

В Сочи гонщик после финиша врезался в машину конкурента и травмировал инженера
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После окончания первой гонки первого этапа SMP GT4, который состоялся в минувший уикенд в Сочи, пилот Capital RT — Motor Sharks Антон Немкин врезался в стоявший на пит-лейне автомобиль Андрея Гончарова. В результате инцидента травмы получил стоявший рядом с машиной инженер Гончарова Павел Кулагин. Видео появилось в телеграм-канале F1 from Elmir Valeev.

В Сочи гонщик после финиша врезался в машину конкурента и травмировал инженера:

Сообщается, что после случившегося Гончаров подал протест, потребовав дисквалифицировать Немкина, а также отстранить его от дальнейшего участия в заездах. Протест был удовлетворён, но не в полной мере: результаты первой гонки остались в силе, а во второй и третьей Немкин участия не принимал.

Ранее сообщалось, что «СМП Рейсинг» разработает гоночный симулятор, который уже оценили в $ 18 млн.

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