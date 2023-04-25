Штайнер рассказал о непростой ситуации в «Хаасе» в 2020 году

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал о том, что американская команда могла сняться с Формулы-1 в 2020 году.

«В 2020 году разразилась пандемия, и в то время владелец Джин Хаас не был уверен, хочет ли он продолжать выступление в Формуле-1, поэтому мы остановили разработку и, следовательно, отстали от соперников. А в Формуле-1 стоять на месте означает быстро потерять позиции.

Когда мы решили возобновить работу, а это было, по-моему, где-то в сентябре, было уже слишком поздно говорить: «Мы собираемся разработать автомобиль на 2021 год». Нам пришлось дорабатывать машину 2020 года, потому что на следующий сезон в регламенте было несколько изменений, поэтому мы внесли только их, но не более того.

Мы решили сосредоточиться на болиде 2022 года, потому что тогда Формулу ждал совершенно новый регламент, и речь шла не только о 2022 годе, но и о следующих пяти годах. Так что это было лёгкое решение, которое стало сложным, поскольку пришлось бы принять, что в 2020-м, 2021-м будет ещё хуже. Это было нелегко, но тогда нужно было просто посмотреть правде в глаза», — приводит слова Штайнера Racingnews365.