Штайнер рассказал о непростой ситуации в «Хаасе» в 2020 году

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал о том, что американская команда могла сняться с Формулы-1 в 2020 году.
«В 2020 году разразилась пандемия, и в то время владелец Джин Хаас не был уверен, хочет ли он продолжать выступление в Формуле-1, поэтому мы остановили разработку и, следовательно, отстали от соперников. А в Формуле-1 стоять на месте означает быстро потерять позиции.
Когда мы решили возобновить работу, а это было, по-моему, где-то в сентябре, было уже слишком поздно говорить: «Мы собираемся разработать автомобиль на 2021 год». Нам пришлось дорабатывать машину 2020 года, потому что на следующий сезон в регламенте было несколько изменений, поэтому мы внесли только их, но не более того.
Мы решили сосредоточиться на болиде 2022 года, потому что тогда Формулу ждал совершенно новый регламент, и речь шла не только о 2022 годе, но и о следующих пяти годах. Так что это было лёгкое решение, которое стало сложным, поскольку пришлось бы принять, что в 2020-м, 2021-м будет ещё хуже. Это было нелегко, но тогда нужно было просто посмотреть правде в глаза», — приводит слова Штайнера Racingnews365.
- 25 апреля 2023
-
11:45
-
11:24
-
10:56
-
10:51
-
10:30
-
10:06
-
00:08
- 24 апреля 2023
-
23:35
-
22:46
-
21:39
-
20:33
-
19:44
-
19:08
-
18:40
-
17:35
-
17:26
-
15:53
-
15:01
-
14:10
-
13:34
-
13:25
-
12:57
-
12:52
-
12:02
-
11:56
-
11:41
-
11:20
-
10:08
-
02:53
-
00:23
- 23 апреля 2023
-
23:07
-
22:58
-
21:37
-
20:33
-
20:24