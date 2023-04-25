Евросоюз ввёл новые санкции против Мазепина через восемь дней после проигрыша суда

Евросоюз ввёл новые санкции против российского гонщика, экс-пилота Формулы-1 Никиты Мазепина.

Напомним, в марте 2023 года суд ЕС разрешил Мазепину въезд на территорию Евросоюза для участия в гонках, но при условии выступления под нейтральным флагом.

«Я очень надеюсь, что у меня будет возможность вернуться в большой спорт, в Формулу-1, но на сегодняшний день это достаточно трудно. Сейчас я занимаюсь своим благотворительным фондом, у нас очень много людей, с которыми мы сотрудничаем. Если завтра появится такая возможность, снимутся санкции, по-настоящему вступят в силу обеспечительные меры, а не так, как сейчас… То я готов.

У меня много коллег-юристов, которые работают над тем, чтобы дать мне возможность вернуться в тот вид спорта, который вроде как может быть нейтральным. Но на данный момент такого прямо успеха нет. Мы выиграли суд 2 марта, но, к сожалению, уже 10 марта были введены повторные санкции. Письмо, которое мы получили от суда, на эти новые санкции не распространяется. Получается, надо опять подавать в суд», — сказал Мазепин.