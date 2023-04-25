Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Евросоюз ввёл новые санкции против Мазепина через восемь дней после проигрыша суда

Евросоюз ввёл новые санкции против Мазепина через восемь дней после проигрыша суда
Аудио-версия:
Комментарии

Евросоюз ввёл новые санкции против российского гонщика, экс-пилота Формулы-1 Никиты Мазепина.

Напомним, в марте 2023 года суд ЕС разрешил Мазепину въезд на территорию Евросоюза для участия в гонках, но при условии выступления под нейтральным флагом.

«Я очень надеюсь, что у меня будет возможность вернуться в большой спорт, в Формулу-1, но на сегодняшний день это достаточно трудно. Сейчас я занимаюсь своим благотворительным фондом, у нас очень много людей, с которыми мы сотрудничаем. Если завтра появится такая возможность, снимутся санкции, по-настоящему вступят в силу обеспечительные меры, а не так, как сейчас… То я готов.

У меня много коллег-юристов, которые работают над тем, чтобы дать мне возможность вернуться в тот вид спорта, который вроде как может быть нейтральным. Но на данный момент такого прямо успеха нет. Мы выиграли суд 2 марта, но, к сожалению, уже 10 марта были введены повторные санкции. Письмо, которое мы получили от суда, на эти новые санкции не распространяется. Получается, надо опять подавать в суд», — сказал Мазепин.

Материалы по теме
Мазепин через суд добился права выступать в Формуле-1. Как ему удалось и что дальше?
Мазепин через суд добился права выступать в Формуле-1. Как ему удалось и что дальше?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023