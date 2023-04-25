Никита Мазепин ответил, планирует ли он где-то выступать в ближайшее время
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Бывший российский пилот Формулы-1 Никита Мазепин поделился мыслями по поводу продолжения своей карьеры. По словам Никиты, главное для него – заниматься там, где он принесёт больше пользы.
«Планирую я где-то выступать или нет, это такой, скорее, философский вопрос. Человек всегда должен руководствоваться тем, где он может быть максимально полезен. На данный момент я чувствую, что моя поддержка спортсменов, работа с ними через благотворительный фонд намного более важны, чем собственные выступления, завоевание каких-то кубков», — сказал Мазепин.
Где сейчас бывшие российские гонщики Формулы-1:
Ранее стало известно, что Евросоюз ввёл новые санкции против Мазепина. Это случилось через восемь дней после проигрыша суда.
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