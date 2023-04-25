В «Мерседесе» высказались о недостатках болида на сезон-2023 Формулы-1

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон рассказал о преимуществах и недостатках болида команды в текущем сезоне Формулы-1.

«Что касается болида в нынешнем сезоне, то он надёжен. У нас есть пара быстрых гонщиков. Машина лучше, чем у большинства команд на стартовой решётке, но пока она не станет самой быстрой, то будет казаться слабой. У болида этого года адекватный износ шин, но не так хорош, как на прошлых версиях. У него больше прижимной силы, чем у большинства машин на стартовой решётке, но этого недостаточно. Характеристики управляемости оставляют желать лучшего, над этим нужно поработать. Но это ни для кого не является откровением», — сказал Эллисон в подкасте F1 Nation.

После трёх этапов нового сезона Формулы-1 «Мерседес» располагается на третьем месте в Кубке конструкторов.