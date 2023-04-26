Ландо Норрис прокомментировал свои контакты с «Ред Булл»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался по поводу интереса к нему со стороны «Ред Булл».

«Каждый гонщик хочет иметь выбор. Каждый гонщик разговаривает как можно с большим количеством людей, чтобы дать себе возможность выбора или посмотреть, что есть в наличии. Просто для того, чтобы всё взвесить и принять верное решение.

Я считаю, что «Макларен» — это лучший вариант для меня в долгосрочной перспективе, поэтому и был заключён четырёхлетний контракт. «Ред Булл»? Это было не более чем просто общение, знакомство с разными командами и людьми, которые ими управляют», — приводит слова Норриса The Race.

Ранее австралийский новичок «Макларена» Оскар Пиастри высказался о своём напарнике, британском гонщике Ландо Норрисе.