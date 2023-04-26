Норрис: верю, что был бы способен побороться с Ферстаппеном и Хэмилтоном за титул
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Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис высказал мнение, что будет в состоянии бороться с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном и Льюисом Хэмилтоном из «Мерседеса» за чемпионство.
«Сейчас я чувствую себя очень уверенно. Вообще я не из тех парней, кто скажет, что уверен в возможности выйти и легко победить Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона. Однако я верю, что смогу сразиться с ними и побороться за титул», — приводит слова Норриса The Race.
В настоящий момент Норрис занимает восьмое место в общем зачёте пилотов Формулы-1. После трёх Гран-при в его активе восемь очков. У лидирующего Ферстаппена 60 баллов. Хэмилтон сейчас занимает четвёртую позицию (38 очков).
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