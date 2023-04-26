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Ландо Норрис отреагировал на предположения, что он должен покинуть «Макларен»

Ландо Норрис отреагировал на предположения, что он должен покинуть «Макларен»
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Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал высказывания болельщиков и некоторых специалистов относительно дальнейшего его пребывания в команде. Ранее неоднократно высказывались предположения, что Ландо следовало бы сменить гоночный коллектив, чтобы добиваться большего.

«Это здорово, что люди говорят об этом. Действительно приятно, что многие считают, что у меня должна быть возможность добиться большего, чем то, что я делаю сейчас. Здорово, что они думают, что я могу бороться за более высокие позиции. Если смотреть на это с такой точки зрения, то это комплимент. Но мне кажется, то же самое говорили бы и о другом пилоте, окажись он на моём месте. Трудности случаются время от времени, но я воспринимаю за благо, что люди так говорят», — приводит слова Норриса The Race.

Самые доминирующие команды в истории Формулы-1:

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