Норрис: раньше Ферстаппен тоже часто ошибался и попадал в аварии, это придаёт уверенности

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис заявил, что прогресс двукратного чемпиона мира Макса Ферстаппена придаёт ему уверенности.

«Несколько лет назад Макс часто ошибался, часто попадал в аварии. Все говорили о том, что он нестабилен, а сейчас он хладнокровен и настолько профессионален. Я не имею в виду то, что нахожусь в таком же положении, но это придаёт мне уверенности. Такие примеры позволяют мне представить, где я окажусь через три, четыре, пять лет.

Стабильность, уверенность в себе, желание команды работать со мной в ближайшие годы. Это позволяет мне работать на максимуме. Пожалуй, большинство пилотов не смогли бы работать на таком уровне, если бы у них был однолетний контракт. Мне же не приходится о таком думать, и это позитивно влияет на меня», — цитирует Норриса The Race.