Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хэмилтон: теперь спринт — тренировка, за которую можно получить очки

Хэмилтон: теперь спринт — тренировка, за которую можно получить очки
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался об изменениях формата уикендов со спринтерскими гонками.

«Я не думаю, что изменения окажут большое значение. Раньше финишная позиция становилась стартовой в основной гонке. Теперь же спринт — это тренировочная сессия, за которую в конце можно получить очки. Я не думаю, что мы начнём действовать более агрессивно, чем делали это в прошлом. Здорово, что мы проводим гоночные уикенды в разных форматах, но есть время. когда мы можем проводить больше заездов. Мы всегда говорим о том, что было бы лучше для окружающей среды.

Я не знаю, будет ли это лучше для болельщиков, но между сессиями есть огромный перерыв, и мы могли бы гоняться больше, если бы так было лучше для болельщиков. Может быть, мы рассмотрим этот вопрос в будущем", — приводит слова Льюиса Хэмилтона RacingNews365.

Материалы по теме
Противники спринтов в Формуле-1, окститесь. Новые правила спасли спорную идею
Противники спринтов в Формуле-1, окститесь. Новые правила спасли спорную идею
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023