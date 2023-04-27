Хэмилтон: теперь спринт — тренировка, за которую можно получить очки

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался об изменениях формата уикендов со спринтерскими гонками.

«Я не думаю, что изменения окажут большое значение. Раньше финишная позиция становилась стартовой в основной гонке. Теперь же спринт — это тренировочная сессия, за которую в конце можно получить очки. Я не думаю, что мы начнём действовать более агрессивно, чем делали это в прошлом. Здорово, что мы проводим гоночные уикенды в разных форматах, но есть время. когда мы можем проводить больше заездов. Мы всегда говорим о том, что было бы лучше для окружающей среды.

Я не знаю, будет ли это лучше для болельщиков, но между сессиями есть огромный перерыв, и мы могли бы гоняться больше, если бы так было лучше для болельщиков. Может быть, мы рассмотрим этот вопрос в будущем", — приводит слова Льюиса Хэмилтона RacingNews365.