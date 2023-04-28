«Я был взволнован, что никто не знал». Хэмилтон — о том, как инкогнито посетил гонку брата

Семикратный чемпион Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, как недавно посещал заезд чемпионата Великобритании по шоссейно-кольцевым гонкам среди легковых автомобилей, в котором участие принимал его брат Николас. Хэмилтон постарался оставаться незамеченным, надев капюшон и балаклаву, однако многие его всё же опознали.

«Как же усердно он сражается. Он борется за то, чтобы компенсировать проблемы с ногами. Это непрерывная борьба. В гонке он занял шестое место. Я находился в толпе — просто наблюдал за ним как болельщик. Как же я был взволнован от того, что никто не знал, что я там! Я просто пытался поддержать его», — приводит слова Хэмилтона издание Crash.net.

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