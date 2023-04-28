Боттас — о новом формате проведения Гран-при: мне нравится, что я сразу приступаю к работе

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас высказался о новом формате проведения Гран-при, который будет опробован на ближайшем уикенде в Баку.

«Мне нравится, что я сразу приступаю к работе, — всего одна тренировка, но она становится всё более и более ценной, и каждый день — это сессия, которая действительно, действительно важна. Суббота — это полноценный день, он определённо более требователен в умственном плане. Возможно, даже физически.

Здесь нужно быть включённым на все выходные. Вы не можете просто взять и провести пятницу как обычный тренировочный день, но я думаю, что это хорошо», — приводит слова Боттаса RaceFans.

Напомним, сегодня в Баку завершилась первая свободная практика Гран-при Азербайджана Формулы-1. Лучшее время по её итогам продемонстрировал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас занял 13-е место.