Алонсо оценил свой результат в квалификации на фоне проблем с DRS
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Двукратный чемпион мира, пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал результаты квалификации на Гран-при Азербайджана. Испанец показал шестой результат.
«Я доволен шестой позицией на стартовой решётке в воскресенье после того, как мы немного потеряли в производительности из-за проблемы с DRS. Впереди долгий уикенд, у нас есть много возможностей в новом формате, так что, надеюсь, мы сможем наверстать упущенное и хорошо выступить завтра в спринте. Несколько команд находятся очень близко друг к другу, так что нужно сохранять стабильность на протяжении всего уикенда. Приятно осознавать, что завтра мы проснёмся, сразу же сядем за руль и вновь поучаствуем в квалификации», — приводит слова Алонсо пресс-служба «Астон Мартин».
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