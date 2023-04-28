Албон уточнил жалобы на Сайнса, помешавшего ему пройти в третий сегмент квалификации

Гонщик «Уильямса» Александер Албон прокомментировал собственные претензии к пилоту «Феррари» Карлосу Сайнсу, который помешал ему попасть в третий сегмент квалификации Гран-при Азербайджана.
«Всё было очень близко, и мне это нравится. Мы боролись за третий сегмент, одна ошибка, и всё. Здорово быть частью такой борьбы, но неприятно, когда всё идёт не так, как ты хочешь. Я потерял время на том участке с Сайнсом, но, оглядываясь назад, не думаю, что он действительно мешал мне. Мы, к сожалению, допустили ошибку.
Завтра у нас будет ещё одна возможность, впереди ещё много гонок, так что мы в порядке, и машина чувствует себя хорошо. Воскресенье будет немного суматошным, потому что никто не смог провести полноценный заезд, так что, надеюсь, мы наверстаем упущенное», — приводит слова Албона пресс-служба «Уильямса».
- 28 апреля 2023
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