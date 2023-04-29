Пиастри: я плохо себя чувствую, но рад, что пробился в третий сегмент квалификации

Австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал результаты квалификации Гран-при Австралии и признался, что плохо себя чувствует, но будет готов к дальнейшим выступлениям.

«Для меня это были не самые простые дни, я был не в лучшем состоянии, у меня плохое самочувствие, но рад, что смог пробиться в третий сегмент квалификации и хорошо начал уикенд. Будет ли моё состояние проблемой? Я буду в порядке. Здорово, что и я, и Норрис попали в третий сегмент. Это хорошо для команды. Я немного расстроен, что показал то же время, что и Лэнс Стролл, но в целом день прошёл позитивно. С нетерпением жду возможности снова выступить в квалификации в субботу утром», — приводит слова Пиастри Sky Sports.

В квалификации Гран-при Австралии Пиастри показал десятый результат.