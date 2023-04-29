Вольф: переговоры с Леклером? Мы лишь раз обсуждали в аэропорту, пойти ли в Starbucks

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал слухи о том, что он ведёт переговоры с пилотом «Феррари» Шарлем Леклером.

Сообщалось, что Леклер ведёт переговоры с «Мерседесом» и может заменить Льюиса Хэмилтона, действующий контракт которого истекает в конце года. Сам Леклер эту информацию опроверг.

«У меня с Шарлем не было ни одного разговора. Если не считать того, что мы в аэропорту обсуждали, пойти ли в Starbucks. Не знаю, откуда взялись эти слухи и кто их распространяет. Никаких переговоров нет. Мы работаем с Льюисом Хэмилтон уже десять лет и это не изменится. В какой-то момент да, нам нужно будет пересмотреть эту ситуацию, но через несколько лет», — приводит слова Вольфа Formel1.

Контракт Шарля Леклера с «Феррари» рассчитан до конца 2024 года.