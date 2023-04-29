У «Астон Мартин» по-прежнему сохраняются проблемы с DRS
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Пилоты «Астон Мартин» Лэнс Стролл и Фернандо Алонсо по-прежнему испытывают проблемы с DRS, как и во вчерашних тренировке и квалификации.
Сообщалось, что механики британской команды поменяли ряд компонентов, чтобы исправить ситуацию, однако система так и не заработала как следует. Несмотря на это, и Алонсо, и Стролл прошли в третий сегмент квалификации к спринту на Гран-при Азербайджана. Пилоты помогали друг другу, по очереди разгоняясь на стартовой прямой с помощью слип-стрима.
Напомним, после основной квалификации Гран-при Азербайджана руководитель «Астон Мартин» Майк Крак отметил, что система DRS на обоих болидах работала с перебоями, в результате чего Алонсо показал лишь шестой результат, а Стролл — девятый.
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