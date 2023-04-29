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Биндер выиграл спринт MotoGP в Испании, Баньяя — второй, Педроса — шестой

Биндер выиграл спринт MotoGP в Испании, Баньяя — второй, Педроса — шестой
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В Хересе (Испания) завершилась спринтерская гонка Гран-при Испании MotoGP. Победителем стал гонщик «КТМ» Брэд Биндер, второй результат показал итальянец Франческо Баньяя, замкнул тройку лучших Джек Миллер.

Отметим, что победитель квалификации Алеш Эспаргаро сошёл на шестом круге. Дани Педроса финишировал шестым.

MotoGP. Гран-при Испании. Спринт:

1. Брэд Биндер («КТМ»)
2. Франческо Баньяя («Дукати») + 0,428.
3. Джек Миллер («КТМ») + 0,680.
4. Хорхе Мартин («Дукати») + 0,853.
5. Мигель Оливейра («Априлия») + 1,638.
6. Дани Педроса («Хонда») + 1,738.
7. Маверик Виньялес («Априлия») + 3,248.
8. Жоанн Зарко («Дукати») + 3,380.
9. Марко Бедзекки («Дукати») + 5,711.
10. Лука Марини («Дукати») + 7,015.

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