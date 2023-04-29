«Поведение жалкого неудачника». Хилл раскритиковал Ферстаппена

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл раскритиковал двукратного обладателя титула, пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена из-за его комментариев о формате спринтерских гонок.

«Да, мы должны просто отдать титул Максу Ферстаппену и больше ни о чём не беспокоиться. Извините, но он просто дуется. Это поведение жалкого неудачника, все находятся в равных условиях, это конкуренция. Он должен забыть об этом и думать о завтрашнем дне и чемпионате», — приводит слова Деймона Хилла Mirror.

Напомним, ранее Ферстаппен раскритиковал новый формат спринтерских уикендов Формулы-1. Макс отметил, что ему было неинтересно участвовать в двух квалификациях подряд, и высказал мнение, что Формуле-1 в принципе нужно отменить спринтерские гонки.

По итогам спринта Ферстаппен финишировал на третьей позиции. Победу одержал его напарник Серхио Перес.