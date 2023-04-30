Джордж Расселл: мы можем снять заднее крыло, и «Ред Булл» всё равно будет быстрее

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл заявил, что «Ред Булл» был бы быстрее на прямых на Гран-при Азербайджана, даже если бы «Мерседес» не использовал систему DRS.
«Мы знаем, какова разница в скорости. Мы считаем, что можем снять заднее крыло, и «Ред Булл» всё равно будет быстрее нас на прямых, и это даже не шутка. Так что мы не понимаем, что они делают. Они явно сделали что-то невероятное. Что-то очень, очень хитрое.
Спасибо им за всё, что они сделали, чтобы добиться таких результатов на прямых. Как я уже сказал, мы считаем, что можем полностью снять заднее антикрыло, и они всё равно будут быстрее нас. Так что с нашей стороны что-то не сходится», — приводит слова Джорджа Расселла Autosport.
Напомним, во время спринтерской гонки на Гран-при Азербайджана пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен обогнал Джорджа Расселла на прямой до зоны активации DRS.
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