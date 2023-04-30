Перес: я обязан лидировать в чемпионате

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес, ставший победителем Гран-при Азербайджана, считает, что именно он должен лидировать в общем зачёте Формулы-1.
«Это трасса, где требуется много уверенности в себе, тут много крутых поворотов. Вы видите, что многие гонщики выходят за пределы трассы во время гонки. Всё дело в уверенности. Нужно быть уверенным в том, что ты делаешь всё верно.
Имея дома троих детей, я бы не путешествовал по миру, если бы не верил, что могу стать чемпионом мира. Я работаю над этим, но говорить можно много, однако важно добиваться результата.
Я думаю, что, с учётом всех проблем, с которыми я столкнулся в квалификации в Мельбурне, я обязан быть лидером чемпионата. Определённо есть все основания полагать, что я могу добиться хороших результатов в этом году», — приводит слова Переса Sky Sports.
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