Перес: я обязан лидировать в чемпионате

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес, ставший победителем Гран-при Азербайджана, считает, что именно он должен лидировать в общем зачёте Формулы-1.

«Это трасса, где требуется много уверенности в себе, тут много крутых поворотов. Вы видите, что многие гонщики выходят за пределы трассы во время гонки. Всё дело в уверенности. Нужно быть уверенным в том, что ты делаешь всё верно.

Имея дома троих детей, я бы не путешествовал по миру, если бы не верил, что могу стать чемпионом мира. Я работаю над этим, но говорить можно много, однако важно добиваться результата.

Я думаю, что, с учётом всех проблем, с которыми я столкнулся в квалификации в Мельбурне, я обязан быть лидером чемпионата. Определённо есть все основания полагать, что я могу добиться хороших результатов в этом году», — приводит слова Переса Sky Sports.