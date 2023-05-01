Мартин Труэкс-младший одержал первую с 2021 года победу в NASCAR Cup Series

Пилот команды «Джо Гиббс Рейсинг» Мартин Труэкс-младший выиграл гонку Würth 400 — 11-й этап NASCAR Cup Series сезона-2023, который из-за дождей в Довере был перенесён на понедельник.

Для Труэкса это первая победа в NASCAR Cup Series с 2021 года, причём в Довере Мартин победил в четвёртый раз — на этой трассе он первенствовал в 2007, 2016 и 2019 годах. Отметим, что двумя днями ранее гонку второго дивизиона NASCAR в Довере выиграл Райан Труэкс — младший брат Мартина.

В начале гонки инициативу захватил Уильям Байрон, который лидировал почти половину дистанции, однако за сто с небольшим кругов до финиша у гонщика «Хендрика» возникли проблемы с задней правой шиной, и он потерял несколько позиций. В этот момент на первое место вышел Росс Честейн, но его постоянно прессинговал Труэкс, который сумел выйти в лидеры во время пит-стопов под зелёным флагом.

Честейн вплоть до самого финиша держался позади лидера, но контратаковать за оставшиеся 80 кругов так и не смог и занял в итоге второе место. Третьим гонку закончил Райан Блейни, Уильям Байрон расположился на четвёртой строчке, а топ-5 замкнул Денни Хэмлин.

NASCAR Cup Series. Würth 400, Довер (топ-10):

1. Мартин Труэкс-младший (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 400 кругов.

2. Росс Честейн (Trackhouse Racing Team / «Шевроле») +0,505 сек.

3. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») +1,343.

4. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +1,721.

5. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +2,182.

6. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +3,020.

7. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») +3,201.

8. Брэд Кезеловски (Roush Fenway Keselowski / «Форд») +3,797.

9. Крис Бушер (Roush Fenway Keselowski / «Форд») +4,173.

10. Джош Берри (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +7,447.

Следующий этап NASCAR Cup Series — гонка AdventHealth 400 — пройдёт 7 мая на овале в Канзас-Сити.