Чандхок подшутил над Вольфом после его слов о гонке в Баку, вспомнив победу Росберга
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Карун Чандхок прокомментировал сообщение журналиста Адама Хэй-Николлса о руководителе «Мерседеса» Тото Вольфе. У себя в соцсетях Хэй-Николлс оставил пост со следующим заголовком: «Тото Вольф умоляет ФИА найти способ избежать скучных гонок, таких как в Азербайджане».
«А никто не слышал много жалостливых просьб, когда Росберг выиграл в абсолютно скучнейшей гонке в 2016 году?» — написал Чандхок.
Напомним, лучший результат среди пилотов «Мерседеса» на минувшем Гран-при Азербайджана показал Льюис Хэмилтон. Он был шестым. Джордж Расселл в Баку показал восьмой результат. Победу одержал Серхио Перес из команды «Ред Булл».
В «Мерседесе» показали, как вернули Алонсо кубок за третье место:
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