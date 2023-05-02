Чандхок подшутил над Вольфом после его слов о гонке в Баку, вспомнив победу Росберга

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Карун Чандхок прокомментировал сообщение журналиста Адама Хэй-Николлса о руководителе «Мерседеса» Тото Вольфе. У себя в соцсетях Хэй-Николлс оставил пост со следующим заголовком: «Тото Вольф умоляет ФИА найти способ избежать скучных гонок, таких как в Азербайджане».

«А никто не слышал много жалостливых просьб, когда Росберг выиграл в абсолютно скучнейшей гонке в 2016 году?» — написал Чандхок.

Напомним, лучший результат среди пилотов «Мерседеса» на минувшем Гран-при Азербайджана показал Льюис Хэмилтон. Он был шестым. Джордж Расселл в Баку показал восьмой результат. Победу одержал Серхио Перес из команды «Ред Булл».

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