Дженсон Баттон: Хэмилтон всё ещё хочет выиграть чемпионат мира, он не уйдёт в 2024 году

Чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон выразил мнение, что семикратный обладатель титула, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон останется на стартовой решётке в 2024 году.

«Не думаю, что Хэмилтон собрался уходить. Когда автогонщик долго побеждал, а потом вдруг перестал, то он хочет снова вернуться к борьбе за победы, а не уходить на пенсию. У Льюиса неплохая машина, она просто не так хороша, как он привык. Он знает силу команды, знает, что они будут работать, чтобы снова бороться с «Ред Булл». И они это сделают. Вероятно, не в этом году. Но в 2024-м, думаю, мы увидим Льюиса снова. Он жаждет выиграть чемпионат мира ещё раз», — приводит слова Баттона Sky Sports.

Действующий контракт Льюиса Хэмилтона с «Мерседесом» рассчитан до конца текущего сезона. В команде ранее сообщали, что собираются продлить контракт с британским пилотом.