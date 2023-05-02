Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хэмилтон: гонка в Азербайджане показала, что во мне ещё есть голод

Хэмилтон: гонка в Азербайджане показала, что во мне ещё есть голод
Аудио-версия:
Комментарии

Семикратный чемпион мира и пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон считает, что выступление на Гран-при Азербайджана продемонстрировало его готовность бороться за наилучший результат, несмотря на 17-й сезон в карьере.

Напомним, в определённый момент гонки Хэмилтон откатился на десятое место, однако финишировал шестым.

«Я потерял много позиций, и это определённо был удар по зубам. Но потом я подумал: «Что ж, имеем то, что имеем». Я считаю, что этот день показал, что во мне ещё есть голод. Как только я поверю в эту машину, появится и темп.

Я не мог увязнуть в расстройстве по той причине, что откатился назад. Необходимо было опустить голову и сосредоточиться на атаке, что я и сделал. Я вернулся в гонку. Борьба получилась увлекательной», – цитирует Хэмилтона Motorsport.

Материалы по теме
ФИА представила обновления спортивного регламента, разрешающие Хэмилтону носить пирсинг
Материалы по теме
Слабый Расселл, катастрофический де Врис и Макс хуже Переса. Оценки за ГП Азербайджана
Слабый Расселл, катастрофический де Врис и Макс хуже Переса. Оценки за ГП Азербайджана
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023