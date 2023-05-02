Хэмилтон: гонка в Азербайджане показала, что во мне ещё есть голод

Семикратный чемпион мира и пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон считает, что выступление на Гран-при Азербайджана продемонстрировало его готовность бороться за наилучший результат, несмотря на 17-й сезон в карьере.
Напомним, в определённый момент гонки Хэмилтон откатился на десятое место, однако финишировал шестым.
«Я потерял много позиций, и это определённо был удар по зубам. Но потом я подумал: «Что ж, имеем то, что имеем». Я считаю, что этот день показал, что во мне ещё есть голод. Как только я поверю в эту машину, появится и темп.
Я не мог увязнуть в расстройстве по той причине, что откатился назад. Необходимо было опустить голову и сосредоточиться на атаке, что я и сделал. Я вернулся в гонку. Борьба получилась увлекательной», – цитирует Хэмилтона Motorsport.
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