«Если это сделают Алонсо или Хэмилтон, их простят». Экс-пилот Ф-1 высказался о де Врисе

Бывший голландский гонщик Формулы-1 Ян Ламмерс высказался о неудачном выступлении своего соотечественника Ника де Вриса на Гран-при Азербайджане. Напомним, пилот «Альфа Таури» слишком агрессивно атаковал в повороте и задел стену передним левым колесом, сломав подвеску, из-за чего был вынужден сойти.

«Если это сделают Алонсо или Хэмилтон, то их сразу простят. И вообще у них есть репутация пилотов, которые не оказываются в подобных ситуациях. А вот для Ника это последнее, что ему нужно. Это безжалостный мир, и правда в том, что в его распоряжении есть машина, с которой можно набирать очки», — приводит слова Ламмерса MSN со ссылкой на NOS.nl.

«Мерседес» связал Ника де Вриса и «доставил» в «Альфа Таури»: