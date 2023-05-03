«Если это сделают Алонсо или Хэмилтон, их простят». Экс-пилот Ф-1 высказался о де Врисе
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Бывший голландский гонщик Формулы-1 Ян Ламмерс высказался о неудачном выступлении своего соотечественника Ника де Вриса на Гран-при Азербайджане. Напомним, пилот «Альфа Таури» слишком агрессивно атаковал в повороте и задел стену передним левым колесом, сломав подвеску, из-за чего был вынужден сойти.
«Если это сделают Алонсо или Хэмилтон, то их сразу простят. И вообще у них есть репутация пилотов, которые не оказываются в подобных ситуациях. А вот для Ника это последнее, что ему нужно. Это безжалостный мир, и правда в том, что в его распоряжении есть машина, с которой можно набирать очки», — приводит слова Ламмерса MSN со ссылкой на NOS.nl.
«Мерседес» связал Ника де Вриса и «доставил» в «Альфа Таури»:
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