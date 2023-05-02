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Егор Оруджев — о Гран-при Азербайджана Формулы-1: спор между Ферстаппеном и Расселлом, шансы Переса, формат спринта

Кого в Ф-1 скоро уволят и прав ли Ферстаппен в ругани на Расселла? Разбор этапа в Баку
Егор Оруджев
Егор Оруджев — о Гран-при Азербайджана
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Егор Оруджев не понимает жалоб Макса и оценивает шансы Чеко на чемпионство.

Постоянный эксперт «Чемпионата», бронзовый призёр серии Formula V8 3,5 Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Азербайджана Формулы-1, который завершился победой Серхио Переса.

Согласны ли, что Гран-при Азербайджана получился невероятно скучным?

Для зрителей — пожалуй, да. Для команд — наоборот! Уверен, что все из них предпочли бы именно такие гонки, где приходится ехать быстро и растягивать резину, чем внезапные сейфти-кары и безумную разницу в скорости с DRS. А так — да, в этот раз получилось скучновато, бывает.

Нет ощущения, что весь новый регламент Ф-1 провалился?

Нет, нету. Это неизбежно. В первый год нового регламента всегда будет больше сюрпризов. А потом команды понимают, что надо делать, чтобы быть быстрее, и доводят всё до идеала. Разница между машинами становится меньше, сами болиды работают эффективнее — соответственно, получается меньше «экшена».

Формула-1 2023. Этап 4, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Гонка (51 круг, 306.049 км)
30 апреля 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Окончено
1
Серхио Перес
Red Bull
1:32:42.436
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+2.137
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+21.217

Если бы весь сезон проводили на уличных трассах, получается, Перес отобрал бы у Макса титул?

Если бы Формула-1 проходила по льду и на переднем приводе, то чемпионом был бы Кирилл Ладыгин! Если бы да кабы в Ф-1 не работает.

Сможет ли Перес полноценно сражаться за чемпионство? Какого подхода ждать от «Ред Булл»?

Нет, конечно. Сейчас только начало сезона, большой запас — пусть борются, иначе на команду обрушится критика. Думаю, в «Ред Булл» рассуждают именно так. Но постепенно разрыв между Максом и Чеко будет расти. Так происходило каждый год. Так, думаю, и продолжится.

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Мы увидели новый формат спринтерского уикенда. Как вам?

С одной стороны, Ф-1 стало слишком много для одних выходных. С другой — в этом вроде бы нет ничего плохого. Идея в том, что для зрителей стало больше экшена, машины чаще появляются на трассе в соревновательном режиме, а не просто катаются по часу несколько раз. Но я бы предпочёл более традиционный формат.

Расселл и Ферстаппен сцепились на первом круге спринта. Насколько корректно там действовал Джордж?

С моей точки зрения, действовал корректно, был внутри. Ну, задел. Машины такого гигантского размера, что бывает. Плюс холодная резина. Рассчитать до миллиметра бывает сложно.

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Имеет ли Макс право жаловаться на Джорджа, хотя сам всегда славился жёсткой атакой и обороной?

Такое ощущение, что после пары титулов пилотам вкалывают «сыворотку нытья». Помню, очень не любил за подобное Льюиса. Макс тоже начинает скатываться в эту область. Сам Макс всю жизнь был самым грязным и жёстким в борьбе и использовал все негласные правила.

Не оставлять места снаружи — пожалуйста; сделать пять смещений за прямую, чтобы сбросить слипстрим — да легко; ехать бок о бок с лидером во время рестарта сейфти-кара — ещё легче. Так что да, вопросы есть — зачем столько нытья не по делу?

Кто провёл Гран-при в целом слабее — Сайнс, Расселл или Стролл?

Я бы выделил Сайнса. Его совсем не было видно, в сравнении с Шарлем. Можно было забыть, что Сайнс вообще ехал. От Стролла ничего особенного и не ждут. А «мистер стабильность» редкий раз дал осечку.

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Если так пойдёт и дальше, то, думаю, Хельмут Марко его уволит. Честно, ожидал, что результаты будут лучше и Ник окажется ближе к Цуноде. Но пока что это полный провал.

Что думаете об инциденте с Оконом и фотографами на пит-лейне?

Ф-1 надо лучше это контролировать. Они прекрасно справляются с тем, чтобы никого без пропуска никуда не пустить. Но вот уже внутри паддока, видимо, организация чуть подводит, раз такие инциденты имеют место быть.

Чего ждёте от следующего этапа в Майами? Выиграет ли снова Перес, есть ли шанс у преследователей «Ред Булл»?

Шансов у преследователей определённо нет. А вот сможет ли Перес навязать борьбу, посмотрим. Трасса же полугородская!

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