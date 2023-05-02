Кого в Ф-1 скоро уволят и прав ли Ферстаппен в ругани на Расселла? Разбор этапа в Баку

Постоянный эксперт «Чемпионата», бронзовый призёр серии Formula V8 3,5 Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Азербайджана Формулы-1, который завершился победой Серхио Переса.

Согласны ли, что Гран-при Азербайджана получился невероятно скучным?

Для зрителей — пожалуй, да. Для команд — наоборот! Уверен, что все из них предпочли бы именно такие гонки, где приходится ехать быстро и растягивать резину, чем внезапные сейфти-кары и безумную разницу в скорости с DRS. А так — да, в этот раз получилось скучновато, бывает.

Нет ощущения, что весь новый регламент Ф-1 провалился?

Нет, нету. Это неизбежно. В первый год нового регламента всегда будет больше сюрпризов. А потом команды понимают, что надо делать, чтобы быть быстрее, и доводят всё до идеала. Разница между машинами становится меньше, сами болиды работают эффективнее — соответственно, получается меньше «экшена».

Если бы весь сезон проводили на уличных трассах, получается, Перес отобрал бы у Макса титул?

Если бы Формула-1 проходила по льду и на переднем приводе, то чемпионом был бы Кирилл Ладыгин! Если бы да кабы в Ф-1 не работает.

Сможет ли Перес полноценно сражаться за чемпионство? Какого подхода ждать от «Ред Булл»?

Нет, конечно. Сейчас только начало сезона, большой запас — пусть борются, иначе на команду обрушится критика. Думаю, в «Ред Булл» рассуждают именно так. Но постепенно разрыв между Максом и Чеко будет расти. Так происходило каждый год. Так, думаю, и продолжится.

Мы увидели новый формат спринтерского уикенда. Как вам?

С одной стороны, Ф-1 стало слишком много для одних выходных. С другой — в этом вроде бы нет ничего плохого. Идея в том, что для зрителей стало больше экшена, машины чаще появляются на трассе в соревновательном режиме, а не просто катаются по часу несколько раз. Но я бы предпочёл более традиционный формат.

Расселл и Ферстаппен сцепились на первом круге спринта. Насколько корректно там действовал Джордж?

С моей точки зрения, действовал корректно, был внутри. Ну, задел. Машины такого гигантского размера, что бывает. Плюс холодная резина. Рассчитать до миллиметра бывает сложно.

Имеет ли Макс право жаловаться на Джорджа, хотя сам всегда славился жёсткой атакой и обороной?

Такое ощущение, что после пары титулов пилотам вкалывают «сыворотку нытья». Помню, очень не любил за подобное Льюиса. Макс тоже начинает скатываться в эту область. Сам Макс всю жизнь был самым грязным и жёстким в борьбе и использовал все негласные правила.

Не оставлять места снаружи — пожалуйста; сделать пять смещений за прямую, чтобы сбросить слипстрим — да легко; ехать бок о бок с лидером во время рестарта сейфти-кара — ещё легче. Так что да, вопросы есть — зачем столько нытья не по делу?

Кто провёл Гран-при в целом слабее — Сайнс, Расселл или Стролл?

Я бы выделил Сайнса. Его совсем не было видно, в сравнении с Шарлем. Можно было забыть, что Сайнс вообще ехал. От Стролла ничего особенного и не ждут. А «мистер стабильность» редкий раз дал осечку.

Ник де Врис провалил старт сезона. Голландец ещё исправится или его ждёт увольнение?

Если так пойдёт и дальше, то, думаю, Хельмут Марко его уволит. Честно, ожидал, что результаты будут лучше и Ник окажется ближе к Цуноде. Но пока что это полный провал.

Что думаете об инциденте с Оконом и фотографами на пит-лейне?

Ф-1 надо лучше это контролировать. Они прекрасно справляются с тем, чтобы никого без пропуска никуда не пустить. Но вот уже внутри паддока, видимо, организация чуть подводит, раз такие инциденты имеют место быть.

Чего ждёте от следующего этапа в Майами? Выиграет ли снова Перес, есть ли шанс у преследователей «Ред Булл»?

Шансов у преследователей определённо нет. А вот сможет ли Перес навязать борьбу, посмотрим. Трасса же полугородская!