Хюлькенберг признался, что был близок к переходу в топ-команду

Немецкий пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг признался, что однажды был близок к подписанию контракта с топ-командой.

«Каждое лето случается глупый сезон, постоянно ходят слухи. Нет смысла говорить об этом слишком много, потому что это в прошлом, но я почти уверен, что я был близок к тому, чтобы подписать контракт с одной из топ-команд.

В конце концов этого не случилось по той или иной причине, что, конечно, обидно, но я всё ещё могу похвастаться достойной карьерой в Формуле-1, сейчас нет причин оглядываться назад и плакать на этот счёт», — приводит слова Нико Хюлькенберга Motorsport-Total.

Напомним, Нико Хюлькенберг вернулся в чемпионат после перерыва в 2023 году, подписав контракт с командой «Хаас».