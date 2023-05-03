Хюлькенберг признался, что был близок к переходу в топ-команду
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Немецкий пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг признался, что однажды был близок к подписанию контракта с топ-командой.
«Каждое лето случается глупый сезон, постоянно ходят слухи. Нет смысла говорить об этом слишком много, потому что это в прошлом, но я почти уверен, что я был близок к тому, чтобы подписать контракт с одной из топ-команд.
В конце концов этого не случилось по той или иной причине, что, конечно, обидно, но я всё ещё могу похвастаться достойной карьерой в Формуле-1, сейчас нет причин оглядываться назад и плакать на этот счёт», — приводит слова Нико Хюлькенберга Motorsport-Total.
Напомним, Нико Хюлькенберг вернулся в чемпионат после перерыва в 2023 году, подписав контракт с командой «Хаас».
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