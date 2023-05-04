Ландо Норрис выступит на Гран-при Майами в шлеме в виде надувного пляжного мяча

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис выступит на Гран-при Майами в шлеме, который похож на надувной пляжный мяч. Фотографиями шлема поделилась пресс-служба «Макларена».

Фото: https://twitter.com/McLarenF1

Фото: https://twitter.com/McLarenF1

Фото: https://twitter.com/McLarenF1

В прошлом году британский гонщик выступал на этапе в Майами в шлеме в виде баскетбольного мяча.

Напомним, Гран-при Майами состоится с 5 по 7 мая.

В настоящий момент Норрис занимает девятое место в общем зачёте пилотов Формулы-1. В активе Ландо 10 очков. Возглавляет общий зачёт Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл». На его счету 93 очка. На втором месте товарищ Ферстаппена по команде Серхио Перес, у которого 87 очков. Топ-3 замыкает Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» (60 баллов).

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