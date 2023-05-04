Auto Motor und Sport: отец Никиты Мазепина мог пытаться приобрести «Альфа Таури»

Российский бизнесмен Дмитрий Мазепин, отец бывшего пилота Формулы-1 Никиты Мазепина, мог пытаться купить команду «Королевских гонок» «Альфа Таури». Об этом информирует Auto Motor und Sport.

Сообщается, что компания «Ред Булл», которой принадлежит команда «Альфа Таури», получила предложение, но отклонила его, так как не захотела вести дела с российским бизнесменом. При этом заявка на покупку была получена из Казахстана и предположительно была связана с Мазепиным-старшим. По сведениям источника, предложение о покупке было на сумму $ 850 миллионов.

Напомним, перед началом прошлого сезона Формулы-1 американская команда «Хаас» приняла решение расторгнуть контракт с Никитой Мазепиным. Также «Хаас» прекратил сотрудничество с компанией «Уралкалий», основателем которой является Дмитрий Мазепин.

Где сейчас бывшие российские гонщики Формулы-1: