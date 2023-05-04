Пятая команда подаст заявку на участие в Формуле-1
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Ещё одна команда намерена подать заявку на участие в Формуле-1 с сезона-2026. Речь идёт о Rodin Carlin. Об этом информирует The Press.
Carlin уже участвует в различных гоночных сериях, в частности в Формуле-2 и Формуле-3. Ранее австралийский миллиардер Дэвид Дикер купил контрольный пакет акций компании и теперь намерен войти в Формулу-1.
«Все хотят участвовать в Формуле-1, потому что именно там проходят лучшие гонки. Все остальные серии меркнут по сравнению с ней. Мы хотим делать собственные силовые установки. Для этого у нас есть всё необходимое», — сказал Дикер.
Это уже пятый проект, подавший заявку на участие в Формуле-1. Ранее свои заявки подали «Андретти», «Хайтек» и «Формула Эквал».
Самые доминирующие команды в истории Формулы-1:
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