Расселл ответил, начнёт ли он по-другому бороться с Ферстаппеном после инцидента в Баку

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл ответил на вопрос, собирается ли он поменять свой подход к борьбе с Максом Ферстаппеном после инцидента в спринтерской гонке Гран-при Азербайджана, когда британец жёстко обошёл голландца и пробил на «Ред Булл» боковой понтон, чем двукратный чемпион мира остался сильно недоволен.
«Я продолжу гоняться так же, как всегда и собирался. Было много сказано про тот инцидент, но, с моей точки зрения, всё вполне очевидно. Я атаковал, провёл успешную атаку — вот и всё. Конечно, он был недоволен, но это гонки. Такое случается. Мы все здесь для того, чтобы бороться. В этом суть Формулы-1.
С моей стороны не вижу причин как-то прояснить ситуацию с Максом. Я поздороваюсь с ним, если он будет проходить мимо. Уверен, мы можмём друг другу руки, если пересечёмся. Для меня это уже история, всё позади. Моё мнение о нём прежнее, я всё ещё его уважаю. Он отличный гонщик. Да, в горячке борьбы говорят всякое, но двигаемся дальше", — приводит слова Расселла F1i.
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