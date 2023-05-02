Оруджев — о жалобах Ферстаппена: после пары титулов пилотам словно дают «сыворотку нытья»

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3,5 Егор Оруджев поделился мнением о комментариях со словами недовольства со стороны гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, которые тот периодически делает.

«Такое ощущение, что после пары титулов пилотам вкалывают «сыворотку нытья». Помню, очень не любил за подобное Льюиса. Макс тоже начинает скатываться в эту область. Сам Макс всю жизнь был самым грязным и жёстким в борьбе и использовал все негласные правила.

Не оставлять места снаружи — пожалуйста; сделать пять смещений за прямую, чтобы сбросить слипстрим, — да легко; ехать бок о бок с лидером во время рестарта сейфти-кара — ещё легче. Так что да, вопросы есть — зачем столько нытья не по делу?» – написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Ферстаппен остановил стрим, чтобы поиграть с дочерью Квята: