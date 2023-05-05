Хэмилтон рассказал о том, где хотел бы выступать после Формулы-1

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что в будущем, после ухода из Формулы-1 хотел бы попробовать свои силы в других гоночных сериях.
«Много лет назад я менялся машинами с гонщиком NASCAR Тони Стюартом, и это было весело. Было бы здорово в какой-то момент попробовать себя там. Не могу сказать, что мечтаю погоняться в других сериях, но они мне нравятся. Я фанат гонок, фанат разных чемпионатов. Это было бы классно. Я также менялся с Валентино Росси и хотел бы попробовать себя в MotoGP. Иногда смотрю гонки IndyCar, в какой-то момент хотел бы погоняться и на такой машине», — приводит слова Хэмилтона Daily Mirror.
Действующий контракт Льюиса Хэмилтона с «Мерседесом» рассчитан до конца текущего сезона, однако на данный момент гонщик планирует продолжать выступления в Формуле-1.
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