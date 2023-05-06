Расселл: на трассе в Майами вообще нет сцепления

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о сложностях, которых ожидает во время Гран-при Майами. Гонщик пожаловался на отсутствие сцепления.

«Мы не до конца знаем, чего ждать в воскресенье. Трассу обновили, но она всё равно отличается от любой другой, и в чём-то это даже круто. В гонке будет действительно сложно, потому что вы видели, как несколько человек, включая меня, полностью теряли сцепления с дорогой. Его вообще не было. В прошлом году было нечто подобное. Мы были самыми быстрыми в пятницу, а потом выбыли во втором сегменте квалификации», — приводит слова Расселла Racingnews365.

В первой тренировке Гран-при Майами пилоты «Мерседеса» Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон показали первый и второй результаты. Во второй практике Расселл был 15-м, Хэмилтон — седьмым.