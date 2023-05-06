Хэмилтон: шрам от Абу-Даби-2021 останется навсегда

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что навсегда запомнит события в финале сезона-2021 на Гран-при Абу-Даби.
«В конечном итоге это чувство тебя не покинет. Это чувствуется до конца. Это как первая любовь. Она и чувство разбитого сердца остаются с тобой навсегда. Так что шрам от финала в Абу-Даби-2021 останется навсегда, и те события останутся в памяти. И несмотря на то что я переключил сознание, мне потребовался год, чтобы переступить случившееся и идти дальше. Так что процесс восстановления был не очень быстрым.
Тем не менее это сделало нас крепче и здорово закалило меня. Конечно, побеждать всегда невозможно, и я смог через это пройти, научился понимать людей. Так что это был ценный урок для меня, за который я благодарен», — приводит слова Хэмилтона PlanetF1.
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