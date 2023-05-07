Стролл объяснил свой провал в квалификации на фоне второго результата Алонсо

Канадский гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл прокомментировал итоги квалификации Гран-при Майами, в которой он занял 18-е место и не смог попасть во второй сегмент.
«Сегодня квалификация прошла не так, как я хотел. Мы приняли решение попытаться пройти первый сегмент на одном комплекте «софт». Оглядываясь назад, можно сказать, что это было неправильное решение: другие команды установили второй комплект и получили значительное превосходство. Но такое случается — и Фернандо прошёл во второй сегмент, используя только один комплект, так что это было возможно.
Я просто сосредоточен на позитивных моментах: наша машина чувствует себя хорошо, а наш гоночный темп обычно очень конкурентоспособен. Завтра будут разыграны очки — а впереди длинная гонка», — приводит слова Стролла пресс-служба «Астон Мартин».
Напомним, партнёр Стролла по «Астон Мартин» Фернандо Алонсо занял второе место по итогам квалификации Гран-при Майами.
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